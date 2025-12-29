В РФ ввели штрафы за нарушения при содействии МВД в оказании миграционных услуг

Законом устанавливается штраф от 3 до 4 тыс. рублей для работников паспортно-визового центра министерства и ММЦ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для работников паспортно-визового сервиса МВД и многофункционального миграционного центра в Москве за нарушения при содействии МВД при предоставлении услуг в сфере миграции.

Согласно нововведениям, Кодекс РФ об административных нарушениях дополняется новой статьей о штрафах для подведомственных МВД России предприятий при нарушениях в оказании госуслуг в сфере миграции.

В 2024 году вступил в силу закон, согласно которому паспортно-визовый сервис МВД и многофункциональный миграционный центр в Москве были привлечены к приему заявлений для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, а также документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов. Также эти предприятия привлекаются к проведению обязательной государственной дактилоскопической регистрации и к приему заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства.

Подписанным законом устанавливается штраф от 3 до 4 тыс. рублей для работников паспортно-визового центра МВД и ММЦ за нарушение при содействии в оказании миграционных услуг, если в результате МВД РФ и местные отделения полиции не смогли оказать такую услугу или не смогли оказать ее вовремя. Кроме того, вводятся штрафы за нарушение должностным лицом или работником указанных предприятий порядка такой работы. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тыс. рублей, для других работников - от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Повторные нарушения грозят должностным лицам штрафом в размере от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалификацией на шесть месяцев, иным работникам - штрафом в размере от 4 до 5 тыс. рублей или дисквалификацией на такой же срок.