Регионам разрешили назначать управляющие компании аварийным домам

Также, согласно закону, субъекты РФ теперь вправе возмещать недополученные доходы гарантирующей УК за счет регионального бюджета

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает полномочия региональным властям назначать управляющие компании для обслуживания аварийных домов.

Изменения внесены в Жилищный кодекс РФ. В случае если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и если собственниками помещений в таком доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, - управление таким многоквартирным домом в целях обеспечения условий для безопасного проживания в нем граждан будет осуществляться по решению органа исполнительной власти субъекта РФ.

При этом управляющая компания должна иметь лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и быть включена в соответствующий реестр УК, который могут обслуживать аварийные дома.

Также регионы теперь вправе возмещать недополученные доходы гарантирующей УК за счет регионального бюджета.