Требования спортивных лиг станут учитывать при оформлении работы атлетов

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон
06:27
© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает учет норм профессиональных спортивных лиг при организации трудовых отношений с тренерами и спортсменами.

Закон вносит поправки в Трудовой кодекс. Поправки определяют, что особенности регулирования труда спортсменов и тренеров должны учитывать правила, утвержденные профессиональными спортивными лигами. Эти нормы связаны с участием атлетов в официальных соревнованиях, которые организуют спортлиги. Работодатели будут обязаны доводить до сведения спортсменов и тренеров указанные правила.

Также закон обязует работодателей с письменного согласия спортсменов направлять их в сборные России по вызовам всероссийских спортивных федераций для участия в Олимпийских играх, мировых чемпионатах и других международных соревнованиях, а также для подготовки к ним.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. 

