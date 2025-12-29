В России урегулировали рассмотрение частных дел районным судом

Изначально подобные дела рассматривались мировым судьей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об унификации подходов к производству по частным делам для мировых судей и районных судов.

Изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Рассмотрение уголовных дел частного обвинения районным судом ранее не было урегулировано - изначально подобные дела рассматривались мировым судьей. Однако в 2018 году был принят закон, согласно которому дела о побоях, относящиеся к уголовным делам частного обвинения, стали предметом рассмотрения районных судов. При этом корреспондирующие изменения внесены не были.

Отсутствие регламентации действий судьи районного суда по заявлению о возбуждении дела частного обвинения создавало правовую неопределенность и приводило к необоснованным отказам в возбуждении уголовных дел о побоях. Закон направлен на устранение этой правовой неопределенности.