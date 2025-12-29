В Ялте автобусы и троллейбусы не вышли на маршруты из-за непогоды

В Крыму объявляли штормовое предупреждение на 29 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Часть автобусов и троллейбусов в Ялте не вышли на маршруты или изменил схему пути в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в администрации города.

"Не вышли на маршруты или работают не по схеме 1, 12, 25, 18, 21, 136, 137, 20, 135, 24, 133, 8, 17, 102, 102, 132, 21, троллейбус №3. По городу работают маршруты №10 (без заезда на ул. Найденова), №18 (без заезда на ул. Халтурина), троллейбус №41 перевели на 1 маршрут по городу, троллейбус №42 не спускается к воротам Никитского ботанического сада", - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму объявляли штормовое предупреждение на 29 декабря из-за снега, метели, сильной гололедицы и ветра до 30 м/с. Больше 16,8 тыс. человек в республике осталось без света.