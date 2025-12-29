СВС: ледокол впервые смог добраться до самой северной точки канадской Арктики

По данным телеканала, CCGS Amundsen сумел подойти к точке, расположенной между группой островов Королевы Елизаветы и северо-западным побережьем острова Элсмир, где находится морской охраняемый район Тувайюиттук

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Ледокол впервые сумел добраться до самого северного сегмента Канадского Арктического архипелага. Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на представителя Минрыболовства североамериканской страны.

По его данным, ледокол Береговой охраны Канады CCGS Amundsen сумел подойти к точке, расположенной между группой островов Королевы Елизаветы и северо-западным побережьем острова Элсмир, где находится морской охраняемый район Тувайюиттук. Корабль доставил в это место группу канадских исследователей Севера.

Отмечается, что эти места исторически круглогодично были закрыты для прохода кораблей из-за большой толщины льда, но в связи с таянием льдов в Арктике канадскому ледоколу "впервые в истории удалось пройти через эти проходы".

Уточняется, что экспедиция состоялась в сентябре-октябре.