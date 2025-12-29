В вузах России введут электронные студенческие билеты и зачетки

По личному заявлению студента сохранится возможность оформить их и в бумажном виде

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о подготовке внедрения электронных студенческих билетов и зачетных книжек в университетах России.

С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России проводится эксперимент с переводом в электронный вид студенческих билетов и зачеток. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, более 1,5 млн студентов из 174 организаций - участниц эксперимента уже могут воспользоваться новым сервисом, оформив студенческие билеты на "Госуслугах", а более 300 тыс. электронных студенческих билетов уже загружено и готово к использованию. В этой связи, учитывая положительные промежуточные результаты проведения эксперимента, было предложено закрепить в законе об образовании правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов.

Согласно поправкам, студенты вузов, а также ординаторы и аспиранты получат доступ к электронным версиям документов через сервисы своих учебных заведений, портал госуслуг и национальный мессенджер Мax. При этом уточняется, что по личному заявлению студента сохранится возможность оформить их и в бумажном виде.

Исключение также будет сделано для студентов, чьи программы обучения связаны с обороной и безопасностью государства. Для них электронные студенческие билеты и зачетные книжки вводиться не будут.