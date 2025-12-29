Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в условиях ухудшения погоды

Восемь рейсов задержаны на время более двух часов

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Ситуация в аэропорту Сочи остается стабильной, несмотря на ухудшение погодных условий в ночь на 29 декабря. Аэропорт работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия. На 09:00 мск 29 декабря 7 из 8 воздушных судов, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в аэропорт Сочи, будут обслужены и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении.

Восемь рейсов задержаны на время более двух часов, однако авиакомпании работают над стабилизацией расписания в течение дня. Отмечается, что все операции - от регистрации до посадки - проходят штатно, очередей и скоплений пассажиров не наблюдается.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранятся сложные метеоусловия в Краснодарском крае, что может повлиять на график рейсов.

Ранее на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи ушли 8 самолетов, еще 12 были задержаны в том числе из-за ограничений, введенных 27 декабря на московском авиаузле.