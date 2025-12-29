Чаще всего ИИ в регионах применяют в здравоохранении и госуправлении

В топ-3 также вошла сфера безопасности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наибольшее количество сценариев внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) происходит в регионах России в сферах здравоохранения, госуправления и безопасности. Об этом говорится оценке внедрения ИИ, подготовленной Центром развития ИИ при правительстве РФ.

"Центр развития искусственного интеллекта при правительстве России оценил, как идет внедрение технологии в регионах России, и назвал ключевые сферы применения ИИ. В топ-3 направления вошли: здравоохранение, госуправление, безопасность", - сказано в сообщении, которое приводится аппаратом вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Также в 10 сфер применения ИИ в регионах, по оценкам Центра развития ИИ, вошли: транспорт, природа и экология, город и ЖКХ, сельское хозяйство, социальная сфера, образование и строительство. "В число регионов, внедривших ИИ для обеспечения безопасности, также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Московская область", - сказано в сообщении.