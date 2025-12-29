Инфраструктура Сочи работает в штатном режиме в условиях снегопада

Ситуацию круглосуточно контролирует городской оперативный штаб

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Городская инфраструктура Сочи работает в штатном режиме на фоне обильных снегопадов, сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин. Сочи справляется с текущими погодными условиями, ситуацию контролирует оперативный штаб.

В ночь на 29 декабря непогода затронула всю территорию Сочи: на побережье шел дождь со снегом, в горных селах - снегопады, а в Краснополянском округе - метель.

"Несмотря на продолжающееся штормовое предупреждение, ситуация в городе под полным контролем, вся инфраструктура работает в штатном режиме. <…> Город справляется. Все службы на своих местах. <…> Ситуацию круглосуточно контролирует городской оперативный штаб", - написал Прошунин в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате непогоды аварийные бригады зафиксировали падение около 20 деревьев, в горной зоне Лазаревского района курорта наблюдались локальные перебои с подачей электроэнергии. Специалисты устраняют коммунальные аварии, добавил мэр.

Кроме того, по данным Прошунина, утром в горных селах Сочи затруднено движение общественного транспорта, аварийные бригады расчищают дороги. В то же время аэропорт Сочи работает в штатном режиме по фактической погоде.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.