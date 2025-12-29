На Камчатке автопарк правительства станет бесплатным такси из-за циклона

Автомобили будут курсировать по маршрутам, где автобусное сообщение пока не восстановили

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Служебные автомобили правительства Камчатского края и администрации Петропавловска-Камчатского перейдут в режим работы бесплатного такси для горожан во вторник, 30 декабря, из-за циклона, нарушившего автобусное сообщение. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В минувшую субботу глава региона сообщал, что автобусное сообщение в Петропавловске-Камчатском собираются восстановить 28 декабря, за исключением отдаленных территорий и маршрутов со сложным рельефом.

"Принял решение, что 30 декабря служебный автопарк правительства Камчатского края и администрации краевого центра перейдет в режим работы бесплатного такси для горожан. Ситуация с общественным транспортом остается сложной", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что автомобили будут курсировать по "красной линии" и маршрутам, где автобусное сообщение пока не восстановили: в микрорайонах Авача, Долиновка, Радыгино, Кирпичики и Сероглазка. Автомобили будут работать в самые загруженные часы - с 07:00 до 10:00 (с 22:00 до 01:00 мск) и с 16:00 до 20:00 (с 07:00 до 11:00 мск).

"Все задействованные машины будут обозначены специальными табличками, чтобы жители могли легко их узнать. Дал поручение ответственным лицам завтра утром опубликовать точные маршруты движения в социальных сетях и на сайтах правительства края и администрации города", - отметил Солодов.

Циклон подошел на юг Камчатки 26 декабря, он принес на полуостров сильную метель и порывистый ветер. Пик циклона пришелся на 27 декабря, были отменены занятия в школах, детские утренники и новогодний спектакль в краевом театре кукол. На дорогах была практически нулевая видимость, в настоящий момент дорожники устраняют последствия удара стихии. Город сковали пробки, стоимость услуг такси выросла в 3-4 раза.