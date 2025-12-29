В Псковской области отменили введенные из-за беспилотной опасности ограничения

В регионе замедлялась работа мобильного интернета

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области отменили ограничения, введенные ранее на фоне режима беспилотной опасности, сообщил губернатор Михаил Ведерников. В целях безопасности в регионе сохранялись ограничения работы мобильного интернета.

"Все ограничения в Псковской области сняты", - написал Ведерников в своем канале в Max.

Ранее власти региона сообщали о том, что в связи с беспилотной опасностью возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета.