Люди собираются у Театра Пушкина за час до начала прощания с Алентовой

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Друзья, коллеги и поклонники творчества народной артистки РФ Веры Алентовой собираются у дверей Московского драматического театра имени А. С. Пушкина за час до официального времени начала церемонии прощания, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что церемония начнется в 11:00 мск и продлится 2 часа - до 13:00 мск. Актрису похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

На Тверском бульваре, рядом с памятником основателям Камерного театра народным артистам РСФСР Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку, посвященную Вере Алентовой. На черно-белых снимках запечатлена игра артистки в спекатклях "Дети солнца", "Разбитое счастье", "Любовь. Письма", "Жил-был я", "Счастливые дни", "Шоколадный солдатик", "Я - женщина", "Девичник club".

Фотовыставка сменила афиши репертуара. Под фотографией, на месте которой ранее находилась афиша спектакля "Мадам Рубинштейн" с Алентовой в главной роли, 25 декабря, в день смерти актрисы, появился стихийный мемориал: свечи, белые и красные розы, гвоздики, хризантемы. Поклонники народной артистки несли цветы к мемориалу и на вторые, и на третьи сутки со дня ее смерти.

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время проведения гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Алентовой понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Впоследствии художественный руководитель Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил ТАСС о том, что актриса умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года.