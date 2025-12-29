В России упростили требования к ветеринарным фармацевтам

Теперь для работы в этой сфере будет достаточно документа о ветеринарном образовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий требования к специалистам, работающим с ветеринарными лекарственными средствами.

Документ внес изменения в закон "Об обращении лекарственных средств". Поправки отменили для фармацевтов, работающих в сфере обращения лекарств для ветеринарного применения, обязательное требование о наличии сертификата специалиста или прохождении аккредитации.

Теперь для работы в этой сфере будет достаточно документа о ветеринарном образовании.