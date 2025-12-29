В аэропорту Тамбова задержали рейсы на вылет и прилет

Причиной задержки стал снегопад

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы из Москвы в Тамбов и обратно задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий в Тамбове, где с утра идет снег, сообщили ТАСС в аэропорту Тамбова (Донское).

"Задержан рейс из Москвы в Тамбов до 12:30, который должен был вылететь в 08:05 мск. Рейс из Тамбова в Москву, который был назначен на 09:50 мск, задержан до 14:05 мск. Причина - неблагоприятные метеоусловия", - сказала собеседница агентства.

В ночь на понедельник в Тамбове начался снегопад, который продолжается до сих пор.