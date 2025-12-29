В РФ утвердили порядок досрочных перевыборов председателя сельхозкооператива

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который детально регламентирует досрочное прекращение полномочий председателя сельскохозяйственного кооператива.

Закон уточняет перечень оснований для такого решения. Так, в него включены: признание председателя недееспособным, безвестно отсутствующим или объявление умершим, запрет на занятие руководящих должностей из-за банкротства или судимости, а также его добровольный отказ от должности.

При этом устанавливается обязанность уведомить о наступлении таких обстоятельств не позднее чем за 15 дней до общего собрания, на котором планируется избрать нового председателя.

Поправки внесены в закон "О сельскохозяйственной кооперации".