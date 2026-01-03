В КБР в 2025 году на доплаты педагогам направили свыше 800 млн рублей

Выплаты затронули более 5,6 тыс. педагогических работников

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Матыцин/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 3 января. /ТАСС/. Больше 800 млн рублей направили в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025 году на доплаты советникам директоров школ и колледжей, а также классным руководителям и кураторам. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещения республики.

"На выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями было выделено свыше 14 млн рублей. Также за классное руководство - почти 738 млн рублей. Выплаты затронули более 5,6 тыс. педагогических работников", - рассказал министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов.

Также по региональному проекту "Педагоги и наставники" дополнительные выплаты получили кураторы и советники директоров колледжей республики. В общем на эти цели выделили более 75 млн рублей.