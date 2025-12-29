Узаконено использование временных дорог у воды при строительстве туробъектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проезд автотранспорта по временным дорогам в водоохранных зонах при строительстве туристических объектов.

Законопроект был внесен правительством РФ в марте и принят в первом чтении в мае. Поправки внесли изменения в статью 65 Водного кодекса, разрешая создание временных дорог необщего пользования, в том числе лесных, для проезда строительной техники на время строительства объектов отдыха.

Уточняется, что такие дороги должны быть оборудованы деревянными настилами, бетонными плитами, щебнем или гравием, а также должны исключать загрязнение водных объектов.

Предполагается, что после окончания их эксплуатации подобные дороги будут снесены, а земли, на которых они располагались, рекультивированы.

Как отмечалось в пояснительной записке на этапе законопроекта, при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах возникают сложности с проездом транспорта. Эта мера, поясняли авторы инициативы, решит поднимаемые предпринимательским сообществом вопросы, а обустройство временных дорог для проезда минимизирует последствия от передвижения транспорта в водоохранных зонах.

Помимо прочего, закон закрепил поправки в условия реконструкции и эксплуатации туристических объектов, построенных в национальных парках до 1 сентября 2023 года. Изменения коснулись статьи 38 закона "Об особо охраняемых природных территориях", где речь идет о зданиях, расположенных в рекреационных или хозяйственных зонах. Их использование, реконструкция и капремонт, согласно поправкам, будет допускаться только при соблюдении ряда условий. Среди них - обязательная регистрация в ЕГРН и включение в планы развития нацпарков.

При этом запрещается увеличивать этажность и высоту таких объектов, а также менять виды разрешенного использования земли и основные градостроительные параметры.