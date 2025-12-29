В России увеличат штрафы за навязывание дополнительных услуг

Штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей (ранее - от 2 до 4 тыс. рублей), для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей (ранее - от 20 до 40 тыс. рублей).