Кабмин утвердил план развития "Артека" на пять лет

Предполагается модернизация и строительство инфраструктуры, сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории центра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план развития детского лагеря "Артек" до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Чтобы развитие Артека продолжалось, правительство утвердило план на следующие пять лет. Он нацелен на дальнейшее совершенство детского отдыха по всей стране", - сказал он.

Председатель правительства добавил, что предполагается модернизация и строительство инфраструктуры, сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории центра.

Помимо этого, продолжится и повышение квалификации сотрудников. Он подчеркнул, что для раскрытия талантов детей необходимо руководство опытных наставников.

"Система педагогической деятельности должна быть гибкой и конкурентоспособной, гармонично сочетающей классические подходы программы нового поколения, ну и, конечно, современные цифровые технологии. Очень важно, чтобы лучшие практики воспитания, которые там применяются, активно тиражировались по всей стране", - продолжил Мишустин.

Премьер также рассказал о финальных этапах строительства центра инновационных образовательных технологий на территории лагеря.

По словам главы кабмина, "Артек" сегодня - это центр, где созданы все условия, чтобы дети отдыхали, проводили время, учились, узнавали новое. "Это возможно благодаря множеству современных развивающих программ, в том числе и краеведческой направленности", - добавил Мишустин.