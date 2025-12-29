В Театре имени Пушкина началось прощание с Верой Алентовой

Гроб с телом актрисы установлен на Основной сцене театра

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой началась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с актрисой пришла министр культуры России Ольга Любимова. На церемонии свои соболезнования выразил народный артист РФ Александр Олешко.

"Я хотел сказать ей спасибо как зрителю и как человеку, у которого много чему можно научиться. Достоинству, бережному отношению к семье, профессии. Это люди-легенды, это люди, которые сопровождали жизни наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет", - поделился Олешко.

На Тверском бульваре, рядом с памятником основателям Камерного театра народным артистам РСФСР Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку, посвященную Вере Алентовой. На черно-белых снимках запечатлена игра артистки в спекатклях "Дети солнца", "Разбитое счастье", "Любовь. Письма", "Жил-был я", "Счастливые дни", "Шоколадный солдатик", "Я - женщина", "Девичник club".

Фотовыставка сменила афиши репертуара. Под фотографией, на месте которой ранее находилась афиша спектакля "Мадам Рубинштейн" с Алентовой в главной роли, 25 декабря, в день смерти актрисы, появился стихийный мемориал: свечи, белые и красные розы, гвоздики, хризантемы. Поклонники народной артистки несли цветы к мемориалу и на вторые, и на третьи сутки со дня ее смерти.

Официальное время начала церемонии - 11:00 мск, однако близкие, коллеги и поклонники творчества народной артистки начали собираться у дверей театра еще с 10:00 мск. Они несут цветы и записки. Очередь желающих проститься с Алентовой составляет несколько метров. Гроб с телом актрисы установлен на Основной сцене театра, там же размещены венки и портрет Алентовой. На экране идет демонстрация слайд-шоу из творческой и закулисной жизни артистки. Ожидается, что гражданская панихида продлится до 13:00 мск, после чего Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище - рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Всю свою профессиональную жизнь Алентова посвятила Театру Пушкина: в 1965 году она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и была принята в труппу, которую с тех пор не покидала. В 2025 году Алентова отметила 60-летие своей службы в театре. 26 декабря руководство учреждения объявило об отмене всех спектаклей, запланированных в день прощания с актрисой.

