Голикова: охват для выявления болезней репродуктивной системы у подростков расширят

Вице-премьер РФ отметила, что диспансеризацию прошли более 12,5 млн человек

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Охват для выявления заболеваний репродуктивной системы у подростков будет расширен в России. На сегодня диспансеризацию прошли более 12,5 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Расширим охват ею (репродуктивной диспансеризацией - прим. ТАСС) для выявления заболеваний репродуктивной системы у подростков", - сказала Голикова на совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами.

Помимо этого, будет предоставляться комплексная поддержка семьям в подготовке к рождению ребенка, а также помощь женщинам в формировании мотивации к материнству в контексте репродуктивного выбора. В 2026 году планируется разработка нового стандарта медицинской помощи в послеродовом периоде, сказала Голикова.

Она также отметила, что за 10 месяцев 2025 года репродуктивную диспансеризацию прошли более 12,5 млн человек.