Для российских НКО ввели льготный режим проверок

Для некоммерческих организаций, численность сотрудников которых 16-100 человек, срок взаимодействия с контролерами во время выездной проверки не сможет превышать 50 часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уравнивает социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) с субъектами малого предпринимательства в части правил выездных проверок. На подобные организации, соответствующие критериям по численности сотрудников, теперь будет распространяться льготный режим проверок.

Поправки внесены в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Согласно документу, распространят на СО НКО те же преференции по срокам проверок, что действуют для малого бизнеса. Так, для НКО, численность сотрудников которых 16-100 человек (как у малого предприятия), срок взаимодействия с контролерами во время выездной проверки не сможет превышать 50 часов. А для организаций с численностью до 15 человек (микропредприятие) это время сокращается до 15 часов.

В организацию с профилактическим визитом контролерам можно будет прийти не более одного раза в год, предупредив о событии не позднее чем за 24 часа до его начала. Надзорный орган также может провести контрольную проверку при выявлении нарушений, зафиксированных с помощью фотосъемки, видеозаписи, в том числе и с помощью дронов. Помимо прочего, руководство СО НКО сможет предоставлять затребованные документы дистанционно - через "Госуслуги", региональные порталы государственных и муниципальных услуг или мобильное приложение "Инспектор".

По данным Росстата, которые были представлены в пояснительной записке на этапе законопроекта, средняя численность штата одной СО НКО с 2021 по 2023 годы составляет около трех человек. А в 95% таких организаций менее 15 сотрудников. Поэтому льготный режим коснется подавляющего большинства социально ориентированных НКО.

Такой подход поможет создать более благоприятную правовую среду для небольших социальных проектов, позволяя им тратить меньше времени на бюрократические процедуры.