СФ в 2026 году уделит особое внимание теме геноцида советских людей в годы ВОВ

Геноцид народов - это преступление, которое не имеет срока давности, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации в 2026 году будет уделять особое внимание теме геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В январе пройдут памятные мероприятия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. <...> Мы тему эту будем держать в этом году под контролем и уделять этому внимание - о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Геноцид народов - это преступление, которое не имеет срока давности. Блокада Ленинграда - это также геноцид против мирных жителей города. <...> Я считаю, что мы должны эту тему настойчиво продвигать. Геноцид, страшнейший геноцид против народа нашей страны. И будем по парламентской линии обязательно это делать", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".