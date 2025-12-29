Сельхозпроизводители Кузбасса получили 1,4 млрд рублей господдержки в 2025 году

Средства направили, в частности, на закупку элитных семян и строительство животноводческого комплекса

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 декабря. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса Кемеровской области получили 1,4 млрд рублей по программам господдержки. Средства были направлены на закупку элитных семян, строительство животноводческого комплекса и освоение брошенных земель, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В уходящем году по программе "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса" наши аграрии получили 1,4 млрд рублей. Средства были направлены на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, строительство современного животноводческого комплекса и другие сферы. Также освоили 20,3 тыс. га брошенных земель. На вводимых в оборот площадях преимущественно возделываются высокомаржинальные сельскохозяйственные культуры, что в конечном итоге обеспечивает продовольственную безопасность страны и положительно влияет на повышение экспортного потенциала региона", - привели в пресс-службе слова губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Уточняется, что индекс производства сельхозпродукции в Кузбассе вырос на 2,4%. Зерна было собрано свыше 1,5 млн тонн, что на 428 тыс. тонн больше показателей прошлого года, технических культур - 370 тыс. тонн, что на 102,5 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. Также отмечается рост урожая картофеля, выросло поголовье птицы и свиней, а также увеличилось производство яиц и молока. Для увеличения объемов производства молока в Кузбассе ведется строительство современных животноводческих комплексов.

"В Промышленновском округе ООО "Родная земля" реализует инвестиционный проект на 3 350 коров, выход на проектную мощность позволит дополнительно получать 30 тыс. тонн молока в год. Производство молока в текущем году увеличилось за счет ввода в эксплуатацию в 2024 году животноводческого комплекса на 2 400 коров в Чебулинском округе", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что на территории региона действуют 304 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и 75 предприятий по производству напитков. Доля Кузбасса в производстве пищевых продуктов в Сибирском федеральном округе составляет 15,2%. При этом доля молока - более 19%, кондитерских изделий - 33%.