В России начнут блокировать сайты с онлайн-продажей табака без решения суда

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих информацию об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств наподобие IQOS.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Закон предусматривает, что сайты с предложениями об онлайн-продаже табака могут быть заблокированы без суда. Такие интернет-ресурсы будут добавляться в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять на территории РФ.

Кроме того, владельцев сайтов обяжут отслеживать появление предложений об онлайн-продаже указанной продукции на их интернет-ресурсах. Авторы инициативы отмечали, что аналогичные меры уже применяются к информации о дистанционной продаже алкоголя, и они доказали свою эффективность, в том числе в пресечении торговли через маркетплейсы.

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года.