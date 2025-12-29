В России расширили круг заказчиков целевого обучения

Право заключать договоры со студентами получают сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса, участники свободных экономических зон, производители лекарственных средств, а также стратегические предприятия и организации

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Круг организаций, которые могут выступать заказчиками целевого обучения, расширили в России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов. Изменения вносятся в статьи 56 и 71.1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Согласно документу, закон предусматривает расширение круга организаций, которые могут выступать заказчиками целевого обучения за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты. Право заключать соответствующие договоры со студентами получают сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса, участники свободных экономических зон, производители лекарственных средств, а также стратегические предприятия и организации.

Для аграрных заказчиков поправки предусматривают возможность устанавливать дополнительные требования к абитуриентам, окончившим школу с профильным обучением (аграрные классы) в небольших населенных пунктах. Это возможно в случае, если после обучения вернуться в села и малые города.

Как отмечалось в пояснительной записке на этапе законопроекта, изменения позволят синхронизировать стратегическое планирование в сферах экономики и научно-технического развития с системой образования при подготовке кадров, действительно востребованных отечественной экономикой и наукой.