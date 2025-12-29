Упрощенный порядок поступления в техникумы продлили до 2029 года

Расширен также список регионов-участников эксперимента

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по упрощенному поступлению в организации среднего профессионального образования (СПО) России продлили до 2029 года, также расширен список регионов-участников. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

В конце прошлого учебного года в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области запустили эксперимент, во время которого выпускники девятых классов, решившие поступать в колледжи и техникумы, смогли получить аттестат об основном общем образовании в упрощенном порядке. Этим ученикам во время государственной итоговой аттестации (ГИА) разрешили сдавать не четыре экзамена, как их сверстникам, а два - русский язык и математику.

Благодаря изменениям этот эксперимент продлят до 2029 года. Также, согласно закону, будет расширен перечень регионов, которые принимают в нем участие. В полный список участников вошли Татарстан, Камчатский край, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Ростовская область, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.