Голикова напомнила о новых выплатах для "Матерей-героинь" и пенсионеров

Так, с 2026 года "Матери-героини" будут получать свыше 72 тыс. рублей, а пенсионеры - более 36 тыс. рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Матери-героини" с 2026 года по поручению президента будут получать свыше 72 тыс. рублей, а пенсионеры - более 36 тыс. рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для повышения престижа многодетности с 2026 года по поручению главы государства женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", аналогично героям труда, будут предоставляться соответствующие льготы, ежемесячные выплаты свыше 72 тыс. рублей, а для достигших пенсионного возраста дополнительное материальное обеспечение - свыше 36 тыс. рублей", - сказала Голикова на совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами.

Также Голикова отметила, что основные усилия будут сосредоточены на улучшении выполнения алиментных обязательств и развитии семейной медиации, поддержки целостности семьи и гарантии равных прав обоих родителей в воспитании детей.