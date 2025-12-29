Путин подписал закон о самозапрете на азартные игры

Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россияне теперь могут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх: речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Гражданин вправе отказаться от участия в азартных играх путем подачи единому регулятору азартных игр заявления о включении соответствующей информации в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Заявление подается только через "Госуслуги", не может быть отозвано и должно содержать срок, на который физическое лицо отказывается от участия в азартных играх (не менее 12 месяцев).

Полномочием по ведению перечня наделена публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр".

После включения соответствующей информации в перечень законом устанавливается запрет принимать ставки, в том числе интерактивные, в букмекерских конторах и тотализаторах, выдавать обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше соглашения, переводить денежные средства лиц, включенных в перечень, а также направлять таким лицам сообщения рекламного характера.

Организаторы азартных игр теперь обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о включении и исключении информации о физлице из перечня на своем официальном сайте. В отношении организаторов азартных игр законом предусмотрена обязанность разработать и утвердить положения об ответственной игре, разъясняющие порядок отказа от участия в азартных играх.

Человек может перестать числиться в списке людей с самозапретом на азартные игры, если напишет заявление об этом или же если срок, который изначально был указан в заявлении, истечет. Единый регулятор азартных игр также будет вести перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.