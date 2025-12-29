Губернатор Воронежской области оценил ущерб от атак ВСУ в 20 млн рублей

Александр Гусев подчеркнул, что эта сумма меньше той, что противник потратил на средства поражения

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Ущерб от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты гражданской и критической инфраструктуры Воронежской области, по предварительным оценкам, составил чуть более 20 млн рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Ущерб [от атак ВСУ] незначительный, если в деньгах оценивать. Чуть больше 20 млн рублей", - сказал Гусев.

Глава региона подчеркнул, что эта сумма "на порядок меньше той, что противник потратил на средства поражения". "Те несколько тысяч беспилотников, которые были ликвидированы на территории Воронежской области, собственно, вот такой незначительный ущерб нанесли", - отметил губернатор.

По его словам, относительно низкий уровень ущерба обеспечен благодаря эффективно выстроенной в регионе системе защиты, которая носит комплексный, "трехкомпонентный" характер: часть средств ПВО и РЭБ принадлежит Министерству обороны РФ, часть развернута региональными властями, также существуют объектовые системы, установленные собственниками на своих предприятиях. "Считаю, что в целом мы справляемся с задачей отражения этих атак", - констатировал Гусев.

При этом губернатор отметил, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно, учитывая разнообразие применяемых средств поражения, в том числе тяжелых. По его словам, работа по совершенствованию системы противовоздушной обороны и РЭБ в регионе продолжается в тесном взаимодействии с федеральным центром.