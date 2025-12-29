Голикова: основные меры по поддержке семей будут направлены на доступность жилья

Также планируется предоставление поддержки семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, включая ветеранов СВО, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, отметила вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Основные меры по поддержке семей в России будут направлены на повышение доступности жилья. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Здесь, конечно, основные меры направлены на повышение доступности жилья. Вместе с экспертами, родительским сообществом, федеральными органами исполнительной власти сейчас вырабатываем предложение по модернизации существующих жилищных программ, чтобы поддержать многодетность", - отметила Голикова на совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами.

Она также подчеркнула, что помимо обеспечения доступного жилья, планируется предоставление поддержки семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, включая ветеранов СВО, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это направлено на создание комфортных условий для их жизни и развития, а также на развитие комплексных систем социальной помощи и сопровождения.