Ветераны СВО смогут получить высшее образование по программе "Патриоты Бурятии"

Проект создали для кадровой переподготовки участников спецоперации

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 29 декабря. /ТАСС/. Региональная программа "Патриоты Бурятии", созданная для кадровой переподготовки участников спецоперации, расширится - по ней бойцы без высшего образования смогут получить его. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Будем в связке смотреть, как улучшить вовлеченность наших ветеранов еще больше. Будем расширять проект для ребят, у которых нет высшего образования. Обучение, переобучение для них очень важно, будем всячески содействовать", - сообщил Цыденов по итогам встречи с участниками первого потока программы.

Он напомнил, что программа "Патриоты Бурятии" - это региональный аналог федерального проекта для участников СВО "Время героев".

Два обучающих модуля первого потока уже прошли, ветераны СВО стажировались в министерствах правительства Бурятии, на промышленных предприятиях. "Результаты есть: курсанты понимают, как устроена государственная и муниципальная служба. У них уже совершенно другой взгляд на процессы. Очень важно, что ребята запускают свои проекты и в сфере бизнеса, и общественно-социальные проекты, знают, как их реализовывать качественно в связке с органами власти", - подчеркнул глава региона.

Программа "Патриоты Бурятии" стартовала в Улан-Удэ в июне 2025 года. Отбор для участия в первом потоке прошли 35 человек, за год обучения они приобретут знания в области муниципальной гражданской службы. Лекторами выступают ведущие педагоги вузов Бурятии, прошедшие курсы повышения квалификации. После окончания учебы участники программы смогут занять управленческие должности.