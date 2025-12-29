В РФ появится экспертный совет по сокращению выбросов парниковых газов

В его состав будут входить представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, научно-исследовательских институтов, экспертных сообществ, а также других специалисты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет, призванный содействовать разработке и реализации государственной стратегии в сфере сокращения выбросов парниковых газов, создадут в России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон вносит поправки в экологическое законодательство - в законы "Об охране окружающей среды", "Об ограничении выбросов парниковых газов" и "Об экологической экспертизе". Согласно изменениям, экспертный совет создается при профильном федеральном министерстве с целью поддержки формирования и реализации государственной политики, развития международного сотрудничества и совершенствования законодательства в области ограничения выбросов парниковых газов. В состав совета будут входить представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, научно-исследовательских институтов, экспертных сообществ, а также других специалисты.

Помимо этого, закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" дополнен новыми понятиями: "высвобождение парниковых газов", "методология климатического проекта" и "счет резервирования". А вот оценку соответствия проекта статусу климатического будет проводить юридическое лицо, аккредитованное в национальной системе аккредитации.

Кроме того, благодаря изменениям, правительство РФ наделяется правом устанавливать дополнительные критерии для регистрации проектов в реестре углеродных единиц и выпуска углеродных единиц, возникающих в результате реализации климатических проектов. Эти критерии могут включать меры по исключению дублирования учета сокращений и поглощений парниковых газов.

Закон также определяет правила внесения данных об иностранных компаниях и гражданах в реестр углеродных единиц. Изменения вступят в силу поэтапно с 1 сентября 2026 года.