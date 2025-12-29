В Донбассе и Новороссии продлили действие документов об инвалидности

Закон подписал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Срок действия документов об инвалидности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продлен до 2027-2028 годов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Законопроект предусматривает продление до 2027-2028 годов срока действия документов в связи с установлением инвалидности и документов об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности, которые были выданы гражданам на территории Донбасса, Новороссии или Украины до 1 марта 2023 года, либо срок действия которых истекает (истек) в период с 24 февраля 2022 года до 1 января 2025 года.

Ранее эти документы признавались действующими до 1 января 2026 года. Текущие сроки проведения медико-социальной экспертизы обусловлены в том числе неполной укомплектованностью медицинскими работниками, проблемами с документооборотом, расхождениями в персональных данных граждан, проведением не только повторных, но и первичных экспертиз.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.