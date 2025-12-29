Подразделения МЧС в ДНР получили за год 17 единиц техники

В учреждения министерства доставили пожарные машины, бронещит с лафетным стволом и легковые авто

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Пожарные машины, бронещит для защиты пожарных от огня и легковые машины поступили в подразделения МЧС в ДНР в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС врио начальника главного управления МЧС России по республике Дмитрий Костямин.

"В 2025 году парк техники учреждений МЧС России, дислоцирующихся на территории ДНР, обновился на 17 единиц, - сказал Костямин. - В 2024 году, согласно плану централизованных поставок для учреждений МЧС России, дислоцирующихся в республике, было поставлено 65 единиц техники".

Он уточнил, что в 2025 году получили пожарные машины, бронещит с лафетным стволом и легковые авто. Технику распределили в подразделения восьми городов, включая Донецк, Макеевку и Горловку.