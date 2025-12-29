Подтверждать возраст при покупке алкоголя и сигарет можно будет по Мах

Также с помощью мессенджера можно будет подтверждать возраст при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в том числе возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Изменения вносятся сразу в несколько федеральных законов. С помощью мессенджера Max можно будет подтверждать возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ранее отмечал, что нововведения сделают процедуру подтверждения возраста легкой и удобной, по его мнению, эта возможность "будет пользоваться спросом".