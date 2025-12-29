В Московском метро запустили тематический поезд на 100-летие Россотрудничества

В вагонах состава в формате хронологического древа собраны десятки фактов о развитии народной дипломатии России с 1925 по 2025 год, архивные фотографии о событиях этих лет и цитаты известных общественных деятелей

© Павел Цуканов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный 100-летию народной дипломатии и становлению Россотрудничества, запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии линии метро, передает корреспондент ТАСС. Состав будет курсировать 6 месяцев и за это время перевезет более 4,5 млн пассажиров.

"Мы очень благодарны метрополитену и "Трансмашхолдингу" за то, что они поддержали нашу инициативу о запуске такого символического поезда. Мне кажется, что благодаря ему миллионы людей, - как раз в новогодние праздники многие приедут в наш замечательный город посмотреть всю красоту, все великолепие, которое есть сегодня на улицах столицы, - люди смогут узнать больше о нашей деятельности и о том, зачем России вся эта история с гуманитарным влиянием, с международным культурным сотрудничеством", - сказал заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

По его словам, для этого проекта организаторы совместно с партнерами "постарались сделать хронологическую систему, когда переходя по разным вагонам можно узнать, как великие деятели прошлого и настоящего поддерживали усилия по созданию объективного образа страны за рубежом". "Мы великая держава, о нас должны знать в мире. И через культурные связи, научные связи, общественную дипломатию мы можем людям в разных странах доносить важные смыслы и ценности, которые мы в нашей стране разделяем", - подчеркнул Поликанов.

В вагонах состава в формате хронологического древа собраны десятки фактов о развитии народной дипломатии России с 1925 по 2025 год, архивные фотографии о событиях этих лет и цитаты известных общественных деятелей. Как отметил замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев, поезд фактически станет "одной из самых посещаемых выставок в Москве". "Таким количеством не каждая крупная галерея может похвастаться, - продолжил он. - Поезд Россотрудничества будет эксклуатироваться на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где ежедневно [осуществляется] перевозка более 750 тыс. пассажиров. В общей сложности именно на этом поезде порядка 4,5-4,6 млн человек проедут за полгода".