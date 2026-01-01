В школах Ингушетии создали около 100 музеев, посвященных участникам СВО

Школьники республики в течение 2025 года принимали активное участие в акции "Письмо солдату", рассказал глава министерства образования и науки региона Ахмед-Башир Цороев

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Министерством образования и науки Ингушетии для военно-патриотического воспитания детей в школах региона созданы почти 100 музеев и общественных пространств, которые посвящены участникам СВО и их подвигам. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Ахмед-Башир Цороев.

"В образовательных организациях республики в рамках военно-патриотической направленности обеспечено создание 97 общественных пространств и школьных музеев в общеобразовательных организациях, посвященных участникам специальной военной операции. Также проведено 1,7 тыс. уроков по этой теме, из них 94 урока с привлечением ветеранских организаций и ветеранов боевых действий", - сказал Цороев.

По его словам, школьники республики в течение 2025 года принимали активное участие в акции "Письмо солдату": в Военный комиссариат региона для направления в военно-политическое управление Южного военного округа были переданы более 5 тыс. писем от детей.

"Наши дети также активно участвовали в проведении патриотической акции "Парта героя", посвященной сотрудникам, совершившим доблестные поступки, проявившим личное мужество и готовность к самопожертвованию. Всего же за прошедший учебный год мы открыли в 134 школах республики 220 "парт героев", - добавил министр.