В Курганской области ограничили движение для автобусов и такси

Ограничения ввели из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси ввели на участках автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на 92-м и 395-м км из-за снегопада и метели. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кургану.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения, по причине неблагоприятных погодных условий (снегопад, низовая метель) вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси на участках автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск: 92-й километр (поворот на г. Щучье), 395-й километр (поворот на г. Макушино)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Курганской области будет облачно с прояснениями, снег, метель, местами снежные заносы, накат, порывы ветра до 12 м/с. Днем столбики термометров в регионе опустятся до минус 10 градусов, ночью морозы достигнут 20 градусов.