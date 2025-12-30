"Арбидол" в терапии гриппа и ОРВИ: факты без мифов

При первых признаках гриппа или ОРВИ следует не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью. Такой подход минимизирует риски тяжелого течения болезни и осложнений. В материале ТАСС читайте о современных подходах к лечению инфекций и о том, как работает препарат "Арбидол"

Эволюция подходов к терапии гриппа и ОРВИ

Каждый год чем ближе зима, тем быстрее распространяются инфекции. Примерно в трети российских регионов превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом среди школьников, рост заболеваемости фиксируется в крупных городах.

Из-за постоянной изменчивости возбудителей ученым приходится менять подходы к терапии вирусных инфекций, ориентируясь на результаты последних исследований.

В конце 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по лечению гриппа, добавив в них умифеновир — действующее вещество препарата "Арбидол" [1]. А в августе 2025 года были обновлены национальные клинические рекомендации по лечению ОРВИ у взрослых, куда также был включен умифеновир в качестве одного из препаратов первой линии терапии [2].

Важно отметить, что обновленные рекомендации учитывают форму течения гриппа. Например, эксперты ВОЗ указали, что при нетяжелом гриппе противовирусные средства следует применять с осторожностью.

Что такое "Арбидол" и как он работает

"Арбидол" относится к противовирусным препаратам прямого действия: он воздействует на процесс проникновения вируса в клетку.

"Вирус следует блокировать еще на стадии проникновения в организм: если не дать ему попасть внутрь клеток, он не сможет размножаться. Существуют препараты, которые действуют именно так, — ингибиторы фузии, останавливающие процесс слияния вируса с клеточной оболочкой. К этой группе относится умифеновир, действующее вещество препарата „Арбидол“", — объясняет профессор Андрей Продеус.

Согласно официальной инструкции, препарат помогает подавлять вирусы гриппа A и B, а также ряд других возбудителей ОРВИ [3].

В число противопоказаний к приему препарата входят: индивидуальная непереносимость компонентов, возраст до двух лет [4], беременность и период лактации. Побочные эффекты возникают редко [3].

Результаты исследований

Для оценки действия умифеновира накоплена достаточная исследовательская база. В январе 2025 года в американском медицинском журнале JAMA Internal Medicine ("Журнал Американской медицинской ассоциации. Внутренняя медицина") был опубликован метаанализ, сравнивающий различные противовирусные препараты. Анализ включал данные 73 клинических испытания с участием более 34 тысяч человек. По данным анализа, умифеновир способствует сокращению продолжительности симптомов в среднем на 1,1 дня.

Почему "Арбидол" может быть препаратом выбора

Умифеновир сегодня применяется как один из вариантов этиотропной терапии гриппа и ОРВИ. Во-первых, препарат отпускается без рецепта. Во-вторых, он обладает широким спектром противовирусной активности.

"Арбидол" способен сокращать сроки разрешения симптомов гриппа и снижать тяжести его проявлений, но применять его, конечно же, стоит только строго в соответствии с инструкцией по медицинскому применению. Раннее начало приема препарата (желательно не позднее трех суток от начала болезни) и соблюдение дозировок напрямую влияют на лечение.

