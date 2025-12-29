Более 2 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за снегопадов

Восстановительные работы ведут 44 бригады

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Жители 71 населенного пункта в Новгородской области остались без электроснабжения после обильных снегопадов. В зоне отключения света оказались более 2 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дронов.

"Сейчас без света остается 71 населенный пункт, где проживают 2 074 человека. Социально значимые объекты не отключены. Восстановительные работы ведут 44 бригады - 152 специалиста и 45 единиц техники. В период обильных осадков техника на федеральных, региональных и муниципальных дорогах работает в усиленном режиме с координацией дорожных служб на всех уровнях", - написал губернатор.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, 28 декабря от энергетиков поступила информация об отключении электроснабжения на территории четырех муниципальных образований Новгородской области. Основными причинами нарушения электроснабжения стали обрывы линий электропередачи после обильных снегопадов.