Слуцкий призвал освободить от туристического налога членов семей участников СВО

ЛДПР также предлагает освободить бойцов от налога на проценты по банковским вкладам за 2025-2027 годы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Необходимо освободить от туристического налога стоимость проживания для членов семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в интервью ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Будем настаивать, уже настаиваем на освобождении семей участников, ветеранов СВО от так называемого туристического налога, чтобы стоимость проживания в разных отелях, пансионатах и так далее не облагалась дополнительными сборами", - сказал Слуцкий.

Он также отметил, что ЛДПР предлагает освободить бойцов СВО и их семьи от налога на проценты по банковским вкладам за последние три года - 2025, 2026 и 2027 годы.

"Простые, мне кажется, понятные меры, которые напрямую снижают нагрузки на семьи ветеранов СВО и показывают реальное отношение государства к тем, кто его защищает", - заключил он.