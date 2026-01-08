ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Слуцкий призвал освободить от туристического налога членов семей участников СВО

ЛДПР также предлагает освободить бойцов от налога на проценты по банковским вкладам за 2025-2027 годы
Редакция сайта ТАСС
08:05
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Необходимо освободить от туристического налога стоимость проживания для членов семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в интервью ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Будем настаивать, уже настаиваем на освобождении семей участников, ветеранов СВО от так называемого туристического налога, чтобы стоимость проживания в разных отелях, пансионатах и так далее не облагалась дополнительными сборами", - сказал Слуцкий.

Он также отметил, что ЛДПР предлагает освободить бойцов СВО и их семьи от налога на проценты по банковским вкладам за последние три года - 2025, 2026 и 2027 годы.

"Простые, мне кажется, понятные меры, которые напрямую снижают нагрузки на семьи ветеранов СВО и показывают реальное отношение государства к тем, кто его защищает", - заключил он. 

РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович