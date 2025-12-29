Часть трасс горного курорта Сочи работает штатно

Маршруты, которые находятся выше 1,4 тыс. м над уровнем моря, закрыты из-за лавиноопасности

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Курорт "Красная Поляна" в Сочи открыл часть трасс на отметке ниже 1,4 тыс. м над уровнем моря для катания, сообщил журналистам руководитель департамента технической эксплуатации курорта "Красная Поляна" Денис Ганюков. Трассы, расположенные выше, остаются закрытыми из-за опасности схода лавин.

Курорт открыл первые трассы для катания 26 декабря, на следующий день их закрыли из-за опасности схода лавин. В ночь на понедельник непогода затронула всю территорию Сочи: на побережье шел дождь со снегом, в горных селах - снегопады, а в Краснополянском округе - метель. Осадки продолжаются и в течение 29 декабря.

"На сегодняшний день в связи с обильными осадками открыты трассы ниже отметки 1 460 [метров над уровнем моря]. Трассы, которые находятся выше, закрыты по причине лавинной обстановки - она пока не позволяет открывать ни подъемники, ни трассы выше", - сказал Ганюков.

Сочи - один из самых востребованных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.