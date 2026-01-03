Слуцкий призвал уменьшать проценты по кредитам при снижении ключевой ставки ЦБ

Во время весенней сессии 2026 года партия сосредоточится на защите доходов граждан, подчеркнул глава ЛДПР

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Банки необходимо обязать автоматически снижать ставки по действующим кредитам на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"ЛДПР будет добиваться принятия закона, который обяжет банки автоматически снижать ставки по действующим кредитам, если снижается ключевая ставка Центрального банка", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что во время весенней сессии 2026 года партия сосредоточится на защите доходов граждан, снижении долговой и тарифной нагрузки и поддержке семей. "Бьет рост долгов, тарифов, обязательных расходов, поэтому в центре нашей работы инициативы, которые направлены на защиту кошелька россиян", - заключил парламентарий.

Законопроект был внесен группой депутатов от ЛДПР во главе со Слуцким в декабре. Поправками предлагается внести изменения в закон "О потребительском кредите (займе)". Так, вводится обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита при снижении ключевой ставки Центрального банка.

Снижение будет осуществляться в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки. Это, отмечают авторы инициативы, будет обеспечивать автоматизм и исключит необходимость обращения заемщика в кредитную организацию.

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.