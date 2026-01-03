ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Слуцкий призвал уменьшать проценты по кредитам при снижении ключевой ставки ЦБ

Во время весенней сессии 2026 года партия сосредоточится на защите доходов граждан, подчеркнул глава ЛДПР
Редакция сайта ТАСС
07:35
© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Банки необходимо обязать автоматически снижать ставки по действующим кредитам на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"ЛДПР будет добиваться принятия закона, который обяжет банки автоматически снижать ставки по действующим кредитам, если снижается ключевая ставка Центрального банка", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что во время весенней сессии 2026 года партия сосредоточится на защите доходов граждан, снижении долговой и тарифной нагрузки и поддержке семей. "Бьет рост долгов, тарифов, обязательных расходов, поэтому в центре нашей работы инициативы, которые направлены на защиту кошелька россиян", - заключил парламентарий.

Законопроект был внесен группой депутатов от ЛДПР во главе со Слуцким в декабре. Поправками предлагается внести изменения в закон "О потребительском кредите (займе)". Так, вводится обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита при снижении ключевой ставки Центрального банка.

Снижение будет осуществляться в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки. Это, отмечают авторы инициативы, будет обеспечивать автоматизм и исключит необходимость обращения заемщика в кредитную организацию.

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. 

