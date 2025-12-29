В МИД РФ рассказали, какие проблемы туристов за рубежом не решат дипломаты

Российские заграничные учреждения не могут оплачивать расходы за услуги врачей и адвокатов, выкупать места в гостинице и на транспортных средствах, предоставлять в долг денежные средства, отметил директор консульского департамента министерства Алексей Климов

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты за рубежом всегда готовы оказать помощь соотечественникам в сложных ситуациях, однако несколько вопросов - включая бронирование отелей и трансфера, оплату услуг врачей и адвокатов, продление визы и разрешения на пребывание - они решить не в силах. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в преддверии новогодних праздников.

"Наиболее распространенными поводами для обращения временно пребывающих за рубежом граждан в российские консульские учреждения являются утрата документов, задержание местными правоохранительными органами, в том числе при нарушениях миграционного режима государства пребывания, дорожно-транспортные происшествия, а также необходимость в оказании медицинской эвакуации", - пояснил он в интервью "Парламентской газете". Дипломат напомнил, что экстренно связаться с ближайшим российским консульским учреждением граждане могут по контактным телефонам и адресам электронной почты, размещенным на его официальном сайте.

В то же время Климов подчеркнул, что "далеко не все проблемы, которые возникают у российских граждан за границей, представитель консульской службы может решить". Так, российские заграничные учреждения не могут оплачивать расходы за услуги врачей и адвокатов, выкупать места в гостинице и на транспортных средствах, предоставлять в долг денежные средства, оформлять и продлевать российским гражданам визы или иные разрешения на пребывание в иностранном государстве.

"При этом на официальных сайтах российских дипломатических представительств, консульского департамента и ДСКЦ МИД России размещены списки адвокатов и юридических фирм за рубежом, к которым наши граждане могут обратиться за получением специализированной правовой поддержки", - отметил глава консульского департамента МИД РФ.

"В случае задержания россиянина за рубежом он вправе рассчитывать на оказание содействия со стороны консульства в части установления контактов с его родственниками или друзьями, контроля за совершением процессуальных действий, в том числе с точки зрения соответствия их местному законодательству и международному праву, - указал дипломат. - При утрате или порче за рубежом паспорта, истечении срока его действия можно обратиться в ближайшее консульское учреждение для оформления временного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации - свидетельства на возвращение".

Полезные советы

Климов посоветовал всем путешественникам "проявлять бдительность", чтобы всегда быть готовым "к неожиданному изменению ситуации - например, в связи со стихийными бедствиями природного характера (тайфуны, наводнения, тропические штормы и т. д.), к сожалению, нередко затрагивающими в последнее время страны весьма популярного среди российских туристов региона Юго-Восточной Азии".

Он также рекомендовал перед поездкой тщательно изучить материалы, размещенные в рубрике "Выезжающим за рубеж" раздела "Полезная информация" официального сайта МИД России и соответствующем разделе консульского информационного портала, а также тематические разделы на сайтах российских заграничных учреждений в странах предполагаемой поездки.

"Для обращений в отношении возможных эвакуационных мероприятий из иностранных государств или для получения рекомендаций по действиям в той или иной чрезвычайной/ кризисной ситуации в круглосуточном режиме функционирует контактный центр ДСКЦ МИД России (телефон горячей линии +7 (495) 695-45-45, эл. почта - dskc@mid.ru, портал - help.mid.ru)", - напомнил дипломат.