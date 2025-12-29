Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку

Животное спасли из рук контрабандистов в 2022 году

Гималайский медведь Вася © Официальный Telegram-канал Московского зоопарка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Гималайский медведь Вася, спасенный из рук контрабандистов в 2022 году, впервые впал в спячку в Московском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"В конце декабря в Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, произошло знаковое событие. Один из героев онлайн-трансляций, проживающий на старой территории, гималайский медведь Вася, впал в полноценную зимнюю спячку - впервые с момента своего поступления в зоопарк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зимнем сне также находятся гималайская медведица Бефана, проживающая в соседнем вольере, обитатели новой территории зоопарка Бабуля и Аладдин, а также бурый медведь Гром. "Для всех этих животных спячка стала показателем отличного физического и психологического состояния, которого специалисты добились с помощью многолетней кропотливой работы", - подчеркивается в сообщении.

Вася поселился в Московском зоопарке в 2022 году. Его и еще двух гималайских медведей - Бефану и Бабулю - изъяли у контрабандистов, звери были в истощенном состоянии, они жили в стесненных условиях и плохо питались. В Московском зоопарке они прошли курс реабилитации.

"Программа подготовки к спячке рассчитана на длительный период времени. Первой в зоопарке впала в спячку самка Бабуля - это произошло в 2023 году, в декабре 2024-го впервые в спячку залегла Бефана. И вот в декабре 2025-го, после трех лет восстановления, наконец уснул и самец Вася. Это событие стало финальным подтверждением того, что программа реабилитации гималайских медведей прошла успешно", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.