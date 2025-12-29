ДНР готовит техрегламент для возрождения пассажирских ж/д перевозок с регионами

Работа ведется с предприятием "Железные дороги Новороссии" и Ростовской областью

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика совместно с Ростовской областью и предприятием "Железные дороги Новороссии" готовит технический регламент, который станет основой для возобновления пригородного ж/д сообщения республики с другими регионами в 2026 году, сообщил ТАСС министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

"Это большая, трудоемкая работа, первые шаги по которой уже есть, они уже определены. Они не только озвучены на политическом уровне, не только мы провели консультативные совещания, фактически мы сейчас вырабатываем технический регламент, согласно которому будем возрождать данный вид перевозок в следующем году", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что речь идет о пригородных ж/д перевозках между регионами. Работа ведется с предприятием "Железные дороги Новороссии" и Ростовской областью, с которой в ближайшие месяцы ДНР планирует установить такое сообщение.

В ноябре Бондаренко сообщил, что Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания, входящая в структуру РЖД, поможет организовать беспересадочное железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью.