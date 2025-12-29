В Кабардино-Балкарии ожидается сильный ветер в ближайшие дни

В МЧС призвали соблюдать рекомендации по личной безопасности

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 30 м/с в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 30 декабря, 31 декабря и 1 января в предгорных и горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный ветер до 30 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС обращают внимание, что при таких погодных условиях необходимо соблюдать рекомендации по личной безопасности.