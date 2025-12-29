В Саратове запустили рабочее движение по путепроводу "Стрелка"

В марте 2026 года в городе откроют трамвайное движение по маршруту №3

САРАТОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Рабочее движение запустили по новому путепроводу "Стрелка" в Саратове. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

29 декабря Володин работает в своем избирательном округе - Саратовской области. Он ознакомился с завершением работ на новом путепроводе через железнодорожные пути. Ранее там провели технические испытания с обкаткой грузовыми автомобилями.

"Хорошо то, что завершили до нового года. И самое главное, сейчас у людей возможность будет добраться быстро, пройдя вот эти все железнодорожные пути через путепровод. Проезд обеспечен транспорту", - приводятся слова Володина.

При поддержке председателя Госдумы в рамках строительства маршрута №3 скоростного трамвая проводится реконструкция путепровода, входящего в состав ключевой транспортной развязки "Стрелка". Отмечается, что ввод путепровода позволит в марте 2026 года открыть трамвайное движение маршрута №3 в рамках первого этапа - от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо.